شاهد: مكسيكيون يعيدون تمثيل انتصارهم على فرنسا في معركة "بويبلو"

يحيي المكسيكيون منذ 155 سنة في بنون دي لوس بانوس ضاحية العاصمة مكسيكو انتصار الجيش المكسيكي على نظيره الفرنسي.

وعلى طول الشوارع اصطف الأهالي لمشاهدة المشاركين في الاحتفال وقد ارتدوا أزياء تلك الحقبة التاريخية قبل ان يسيروا في الشوارع ، لتقديم عرض يتعلق بالقوات المكسيكية والفرنسية وهي تعد للمعركة.

واستعملت خلال المشاهد التمثيلية للمعركة بنادق حقيقية وكذلك مدفع. وكانت المعركة جرت يوم 5 مايو/آذار 1862، عندما واجهت القوات المكسيكية قوات نابليون بونابارت.

وترمز المعركة بالنسبة للمكسيكيين وحدة البلاد واستقلالها الذي يصادف يوم 16 من أيلول/سبتمبر، والذي حصلت عليه إثر انطلاق حرب استقلال المكسيك التي استمرت من 1810 إلى غاية 1821 ضد إسبانيا.

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