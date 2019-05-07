مصر تخفض دعم الوقود بنحو 24 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2018-2019

قال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز يوم الثلاثاء إن تكلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.

بذلك تكون تكلفة دعم المواد البترولية قد تراجعت نحو 28.45 بالمئة مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018.

يبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.

وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس آذار على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو حزيران.

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