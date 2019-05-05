شاهد.. السيسي يفتتح أنفاق "تحيا مصر"

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد مجموعة من الأنفاق التي تربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة دلتا النيل.

مراسم الافتتاح الرسمية تمت في الإسماعيلية بحضور الرئيس ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، ومجموعة من كبار الشخصيات، كما تفقد السيسي أنفاق "تحيا مصر"، كما افتتح مشروعات قومية في المحافظة.

وتعتبر هذه الأنفاق التي تم تشييدها أسفل قناة السويس الأطول والأضخم في مصر.

وقد تبنى السيسي إجراءات تقشفية في محاولة منه لإنعاش الاقتصاد الذي تأثر بحالة الاضطراب السياسي التي مرت بها البلد.

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