ليدي غاغا تبدل أزيائها أمام المعجبين في مهرجان ميت غالا للموضة

دقائق قليلة منحتها نجمة البوب الأمريكية ليدي غاغا للمعجبين من أجل رؤية ثوبها الوردي الفاقع والواسع قبل أن تبدأ بخلعه على ثلاث مراحل لتبقى بملابسها الداخلية في مهرجان "ميت غالا" في نيويورك 2019.

المهرجان السنوي الذي يحظى بشعبية واسعة بين عشاق الأزياء والمشاهير يقيمه متحف المتروبوليتان لفنون الأزياء، ويستقبل العديد من المشاهير بأزياء عادة ما توصف بأنها غريبة وإشكالية، ويتزامن مع افتتاح المعرض السنوي لمعهد الأزياء الأمريكي.

غاغا وصفت لاحقا عرضها الذي قدمته أثناء الافتتاح بأنه كان انعكاسا لموضوع المهرجان هذا العام الذي حمل عنوان "كامب: ملاحظات على الموضة" مستوحىً من أطروحة للكاتبة وصانعة الأفلام الأمريكية سوزان سونتاغ تحمل نفس الاسم.

وكامب هو ضرب من الفنون الشعبية Pop Art يعتبر الذائقة السيئة شيئا جذابا وذو قيمة جمالية لما تحمله من مفارقة وفكاهة.

مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج ارتدت ثوبا ورديا مزخرفا بلون يطابق لون شعرها ولون سجادة القاعة الوردية. أما المغنية كيتي بري فارتدت ثوبا على شكل ثريا كما كانت تضع ثريا على رأسها. وقالت عن الثوب من تصميم دار موسكينو الإيطالية للأزياء "أحب أن أكون من الضوء وبالتأكيد أن أكون أنا الضوء".

وظهرت آنا وينتور رئيسة تحرير مجلة فوغ الأمريكية التي تستضيف أكبر عرض للأزياء كل عام، وهي ترتدي ثوبا ورديا متلئلئا من تصميم شانيل فوقه كاب وردي من الريش والجزء الأسفل منه أسود اللون في إشارة إلى تميمة الحفل طائر النحام "الفلامنغو".

أما الممثل بيلي بورتر فقد استدعى أجواء مصر القديمة بظهوره مرتديا ملابس ذهبية بالكامل من الرأس إلى القدم يحمله على محفة ستة رجال عراة الصدر.

ومن النجوم الآخرين الذين شاركوا في العرض نجمة التنس سيرينا وليامز التي احتفظت بأسلوبها إذ ظهرت مرتدية حذاء رياضيا من نايكي مع ثوب أصفر اللون براق من بيت أزياء فيرساتشي.

لمشاهدة المزيد من الصور

مهرجان ميت غالا السنوي للأزياء في مدينة نيويورك الأمريكية - 2019 1 2 مهرجان ميت غالا السنوي للأزياء في مدينة نيويورك الأمريكية - 2019 رويترز 1 2 مهرجان ميت غالا السنوي للأزياء في مدينة نيويورك الأمريكية - 2019 رويترز 1 2 مهرجان ميت غالا السنوي للأزياء في مدينة نيويورك الأمريكية - 2019 رويترز 1 2 مهرجان ميت غالا السنوي للأزياء في مدينة نيويورك الأمريكية - 2019 رويترز 1 2 مهرجان ميت غالا السنوي للأزياء في مدينة نيويورك الأمريكية - 2019 رويترز 1 2 مهرجان ميت غالا السنوي للأزياء في مدينة نيويورك الأمريكية - 2019 رويترز 1 2 مهرجان ميت غالا السنوي للأزياء في مدينة نيويورك الأمريكية - 2019 رويترز

إقرأ أيضا على يورونيوز: