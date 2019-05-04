(أودري عن قرب).. معرض لمقتنيات وكتابات الممثلة البلجيكية الفاتنة أودري هيبورن

من الصور الشخصية والأثواب، إلى الجوائز والإكسسوارات، يقدم معرض افتتح في بروكسل لمحة عن قرب عن حياة نجمة هوليوود الراحلة أودري هيبورن، وذلك بمناسبة مرور الذكرى التسعين على ميلادها في العاصمة البلجيكية.

المعرض الذي يحمل اسم (إنتيميت أودري) أو (أودري عن قرب)، يضم المئات من الصور الشخصية والعامة، منها صور أصلية وأخرى أعيدت طباعتها، إلى جانب مقتنيات تذكارية ظهرت في أفلام هيبورن، ومنها الدراجة النارية الصغيرة التي استخدمتها في فيلم "عطلة رومانية" (رومان هوليداي) الذي فازت عنه بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة.

كما يضم المعرض أيضا رسوم هيبورن لتصميمات أزياء وكتاباتها الإنسانية، ويستمر حتى الخامس والعشرين من أغسطس/آب المقبل.

وقال شون هيبورن فيرير، ابن الممثلة الراحلة والذي أشرف على جمع هذه المعروضات، إنه أراد تقديم لقطات ذات بعد شخصي من حياة أودري هيبورن، التي كرست أعوامها الأخيرة من حياتها للأعمال الخيرية والإنسانية، وأصبحت سفيرة للنوايا الحسنة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وحول ذلك يقول شون: "عاشت حياة متواضعة، حياة بسيطة، وربما كان هذا سر استمرار شعبيتها حتى اليوم. ربما يتم النظر إليها على أنها واحدة منا وليست واحدة منهم".

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ولدت هيبورن عام 1929 في بروكسل لأم هولندية وأب بريطاني، وانتقلت فيما بعد إلى لندن لممارسة فن الباليه، قبل أن ينتهي بها المطاف إلى التمثيل، حيث صعدت على خشبة المسرح في نيويورك عام 1951 للمشاركة في مسرحية (جيجي) الغنائية على مسرح برودواي الشهير.

ولعبت هيبورن بطولة العديد من الأفلام الناجحة في الخمسينيات والستينيات، من ضمنها "إفطار في تيفانيز" (بريكفاست آت تيفانيز) و"الأحجية" (شاريد) و"سيدتي الجميلة" (ماي فير ليدي). وتوفيت عام 1993 عن 63 عاما.