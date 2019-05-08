ماكرون يلتقي رئيس الوزراء الليبي في باريس

التقى اليوم رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، في وقت تشعر فيه حكومة السراج بالاستياء مما تراه دعم باريس لقائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر.

وكان مسؤول فرنسي قد قال أمس إن بلاده تدعم رئيس الوزراء السراج. ةاغلؤ هجوم حفتر... وأضاف:"القضية ليست البحث عن كبش فداء ولكن معرفة ما ينبغي فعله في هذا الوضع المعقد".

وأضاف المصدر أن باريس وروما وبرلين ولندن قامت بالتنسيق هذا الأسبوع بشأن ترتيب زيارات للسراج إلى أنحاء أوروبا في إطار جهود تستهدف التحدث بصوت واحد من أجل إيجاد حل للأزمة بما في ذلك وقف إطلاق النار.

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