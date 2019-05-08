روسيا تطرد دبلوماسيين سويديين

قالت وزارة الخارجية السويدية يوم الأربعاء إن روسيا طردت اثنين من الدبلوماسيين السويديين ردا على إجراءات سويدية سابقة بحق مسؤولين روس.

وقالت متحدثة باسم الوزارة "اتخذت السويد في السابق قرارا بعدم تجديد تأشيرة دبلوماسي روسي وبعد ذلك رفضنا طلبات روسية لإصدار تأشيرات دبلوماسية".

وأضافت "ردت روسيا بمطالبة اثنين من الدبلوماسيين السويديين بمغادرة روسيا".

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد نقلت في وقت سابق يوم الأربعاء عن ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها إن روسيا طردت بعض الدبلوماسيين السويديين من موسكو في إجراء ضد ستوكهولم يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

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