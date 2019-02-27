الأمن السويدي يعتقل شخصاً متهما بالتجسس لصالح روسيا

أعلن جهاز الأمن السويدي اليوم الأربعاء عن اعتقال شخص يعمل جاسوساً لروسيا في ستوكهولم.

وذكر مصدر أمني سويدي أن السلطات ألقت القبض على المشتبه به في وقت متأخر أمس الثلاثاء ويعتقد أنه كان يمارس نشاطا إجراميا منذ 2017 على الأقل. وامتنع المصدر عن ذكر اسم المشتبه به أو إذا ما كان رجلاً أم امرأة.

وقال دانيل ستنلينغ رئيس وحدة مكافحة التجسس في الأمن السويدي في بيان "نشخص يشتبه في أنه قد تّم تجنيده كعميل من قبل ضابط مخابرات روسي كان يعمل تحت غطاء دبلوماسي في السويد".

وحسب المصدر الأمني فإن المعتقل يعمل في قطاع التكنولوجيا العالية الدقّة في السويد ولديه معلومات تسعى للحصول عليها أجهزة المخابرات الأجنبية.

ومن جهتها، قالت وكالة الإعلام الروسية إن جهاز المخابرات الخارجية الروسي امتنع عن التعليق على الأمر.

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