شاهد: إمبراطور اليابان الجديد يظهر بالزي التقليدي لتأدية طقوس دينية

ظهر الإمبراطور الجديد ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو اليوم الأربعاء بالزي الياباني التقليدي أثناء تأدية طقوس دينية وذلك في مناسبة تسبق احتفالين هامين هذا العام.

وأظهرت الصور التي نشرها البلاط الإمبراطوري ناروهيتو وهو يرتدي زيا باللون البني وقبعة سوداء طويلة أثناء الطقوس التي أقيمت في القصر الإمبراطوري بينما ارتدت ماساكو ثوبا باللونين الأخضر والقرمزي بأكمام طويلة.

وورث الإمبراطور الجديد (59 عاما) العرش في الأول من مايو أيار بعد يوم من تنازل والده أكيهيتو عن منصبه ليكون أول إمبراطور يفعل ذلك خلال قرنين من الزمان.

وستجري مراسم تتويج ناروهيتو في حفل يقام في 22 أكتوبر تشرين الأول ستدعى له مئات الشخصيات الأجنبية.

وسيعقب هذا احتفال عيد الشكر الكبير يومي 14 و15 نوفمبر/ تشرين الثاني حيث يستعرض ناروهيتو بشائر محصول الأرز الجديد ويصلي من أجل السلام.

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