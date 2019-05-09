شاهد.. اجراء عمليات جراحية في القلب لثلاثة قردة في نيويورك

خضع ثلاثة قردة ذكور من فصيلة الجيلادا في حديقة حيوان "برونكس، لعملية جراحية بالقلب في مستشفى بمدينة نيويورك.

وقد زرع الأطباء في المستشفى أدوات تسجيل بحجم مشبك الورق، تحت جلد كل قرد.

وتتشابه هذه العملية الجراحية مع تلك التي يجريها الأطباء على البشر، الدكتور مارك ميلر قال:"من حسن الحظ أن العملية متشابهة، مع اختلاف وجود الكثير من الفراء على قرد الجلاد".

وأقدم البيطريون في حديقة حيوان برونكس على اجراء هذه العمليات بعد ملاحظتهم أن معظم الذكور في هذه الفصيلة يموتون في منتصف عمرهم نتيجة مشاكل في القلب.

ومن شأن أدوات التسجيل هذه أن تراقب معدل ضربات القلب عند كل قرد، لدراسة الأعراض التي تصيبهم، كعدم انتظام دقات القلب.

وعلى حد قول المسؤولين في الحديقة، فإن هذه العمليات هي الأولى من نوعها.