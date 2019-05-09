خطأ إملائي على فئة العملات من فئة 50 دولا يحرج البنك المركزي الأسترالي

وقع البنك المركزي الأسترالي في خطأ إملائي محرج على ملايين العملات الورقية من فئة 50 دولارا أستراليا، ولم يلتفت إلى هذه الهفوة قبل طبع وتداول هذه النقود.

واكتشف الخطأ للمرة الأولى يوم الخميس عندما أرسل أحد مستمعي إذاعة "تريبل إم" صورة مكبرة للعملة فئة 50 دولارا أستراليا (35 دولارا أمريكياً) مشيرا إلى خطأ في هجاء كلمة "مسؤولية" مضيفاً أن الخطأ تكرر ثلاث مرات.

وهذه الفئة النقدية هي الأكثر تداولاً في أستراليا وتمثل قرابة نصف القيمة الإجمالية للعملات الورقية الأخرى المستخدمة.

وبدأ تداول هذه العملة الورقية في 18 أكتوبر تشرين الأول 2018 وهي مزودة بخصائص جديدة لحمايتها من التزوير وخصائص حسية أيضا لمساعدة ضعاف البصر.

وورد الخطأ الإملائي في اقتباس لإديث كوان أول امرأة تنتخب في برلمان أستراليا من عام 1921 إلى عام 1924.

وقالت متحدثة باسم بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز إن البنك "على دراية بالخطأ وسيتم تصحيح الهجاء في دورة الطباعة المقبلة".

وقال البنك في أحدث تقاريره السنوية إنه أصدر 227 مليون ورقة نقدية أسترالية لعام 2017/2018 ومن بينها حوالي 184 مليون ورقة جديدة فئة 50 دولارا أستراليا.

ولم يرد البنك على أسئلة بخصوص عدد الأوراق الجديدة المتداولة بالفعل وما إذا كان سيسحبها نتيجة للخطأ الهجائي.