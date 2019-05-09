شاهد: الشرطة الأمريكية تضبط أكثر من ألف سلاح غير مرخص في لوس أنجلوس

صادرت الشرطة الأمريكية أكثر من ألف سلاح ناري غير مرخص في منطقة "بيل إير" الثرية، بالقرب من قصر "بلاي بوي" في لوس أنجلوس الأمريكية. وضبطت الشرطة الأسلحة بعد الإرشاد عن موقعها بواسطة شخص مجهول.

وقال مسؤولو مكتب الكحول والتبغ والأسلحة والمتفجرات بلوس أنجلوس (ATF) إن الشرطة داهمت عقاراً فجر الأربعاء ووجدت فيه الأسلحة المضبوطة. وبالإضافة للأسلحة المخالفة، عثرت الشرطة على أدوات لتصنيع الأسلحة النارية، وفقاً لما يقوله المكتب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية لعملية الضبط المئات من البنادق والمسدسات الملقاة على الممر المؤدي إلى العقار الذي تم تفتيشه. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقاً حول بيع تلك الأسلحة بالمنطقة الأنيقة التي يبلغ فيها أسعار المنازل ملايين الدولارات الأمريكية.

إقرأ أيضاً:

القوات السودانية تضبط أسلحة وأحزمة ناسفة خلال مداهمة في منطقة الطائف

سرقة 11 قطعة سلاح من أحد مراكز الشرطة في نيوزيلندا

شاهد: معرض للسلاح في البرازيل لأكبر الشركات العالمية للتصنيع العسكري