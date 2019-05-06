القوات السودانية تضبط أسلحة وأحزمة ناسفة خلال مداهمة في منطقة الطائف

ضبطت القوات السودانية أحزمة ناسفة وأسلحة مزدوة بكواتم للصوت وأجهزة تستخدم في التفجير عن بعد، وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية، خلال مداهمة عقار في العاصمة الخرطوم.

وحسب وكالة أنباء السودان فإن وحدة من قوات الدعم السريع شبه العسكرية نفذت المداهمة، بعد أن وردت إليها معلومات بأن هناك عقاراً بمنطقة الطائف بالخرطوم، فيه أسلحة وذخائر ومتفجرات.

ولم يتضح إن كانت الأسلحة لها صلة بأي شكل من الأشكال بالأزمة السياسية الحالية في البلاد. ولم تذكر الوكالة إن كانت قد جرت اعتقالات خلال المداهمة أو من يمتلك تلك الأسلحة.

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وتتواصل الاحتجاجات التي تتسم بالسلمية مع مطالبة جماعات المعارضة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين. ويدير الجيش البلاد حالياً من خلال مجلس عسكري انتقالي.

وعزل الجيش الرئيس عمر البشير الشهر الماضي في أعقاب احتجاجات على مدى أشهر ضد حكمه الذي استمر 30 عاماً. ثم نقل اإلى سجن كوبر، تحت حراسة أمنية مشددة، وفقاً لمصادر مقربة.