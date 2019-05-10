ماكرون يستقبل زوكربيرغ في إطار جهود الحد من العنف والتطرف على الانترنت

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ في قصر الإليزيه يوم الجمعة.

ووسط تعرض موقع فيسبوك لانتقادات كثيرة على مستويات متعددة ووسط تهديدات بتشريعات جديدة، توجه زوكربيرغ للعاصمة الفرنسية للتأكيد على أن عملاق التواصل الاجتماعي يعمل جدياً على الحد من التطرف وبث الكراهية، بشكل خاص وسط قلق بشأن خطاب الكراهية والتضليل حول انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري هذا الشهر.

يأتي هذا فيما تقول مجموعة من المشرعين والخبراء الفرنسيين الذين يقضون أسابيع داخل منشآت فيسبوك في باريس ودبلن وبرشلونة إن الشركة لا تعمل بجد كافي. وأصدر المسؤولون العشرة، قبيل اجتماع زوكربيرغ مع ماكرون، تقريراً يدعو إلى وضع قوانين تسمح للحكومة التحقيق وتفرض غرامات على الشبكات الاجتماعية التي لا تتحمل مسؤولية المحتوى الذي يدر عليها أموالاً.

وتريد الحكومة الفرنسية أن يمثل التشريع نموذجاً لإدارة الشبكات الاجتماعية في أوروبا، في الوقت الذي قدمت فيه عدة دول تشريعات مماثلة، بعضها أكثر صرامة مما تقترحه فرنسا.

وأعلن فيسبوك أن زيارة زوكربيرغ إلى فرنسا تأتي كجزء من اجتماعات في جميع أنحاء أوروبا لمناقشة التنظيم المستقبلي للإنترنت.

ووافق فيسبوك على على إشراك المنظمين الفرنسيين في إطار جهد مشترك لوضع مقترحات لمحاربة محتوى الكراهية عبر الإنترنت.

في الأسبوع المقبل ، سيجتمع قادة فرنسا ونيوزيلندا مع قادة تكنولوجيا في باريس لحضور قمة تسعى إلى حظر ظهور أعمال العنف والتطرف والإرهاب على الإنترنت.

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