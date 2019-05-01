فيسبوك يستعد "للحب والمواعدة" من خلال خاصية "الإعجاب السري"

يستعد موقع فيسبوك لإطلاق خاصيات جديدة تتعلق بإعادة تصميم رئيسية لتطبيقه وموقعه على الإنترنت بغية إتاحة الفرصة للمستخدمين للتواصل مع مجموعات تشترك في اهتماماتهم. مشروع فيسبوك يدخل في إطار تحويل التركيز بعيدًا عن المشاركة العامة غير المقيدة التي ساعدت على نشر خطاب الكراهية والتطرف والتضليل الخاطئ والفيديوهات المباشرة خاصة بعد فيديو مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.

الميزات الجديدة تم الإعلان عنها الثلاثاء من طرف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ خلال المؤتمر السنوي لمطوري الشركة في إطار استراتيجيته الواسعة النطاق للتصدي للمجموعة المتزايدة من النقاد لموقع فيسبوك.

الميزات الجديدة

هذا، وأعلن المسؤولون التنفيذيون في فيسبوك أن الشركة بدأت في اختبار ميزات جديدة كتلك المتعلقة بإخفاء "الإعجابات" بالصور، حيث سيظل المستخدمون قادرين على رؤية عدد الإعجابات التي تحصل عليها صورهم ، لكن الرقم لن يظهر في أسفل كل مشاركة.

المعجب السري

سيطرح فيسبوك خدمة المواعدة على للمستخدمين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام. هذه الخاصية تتمثل في تعزيز حظوظ المستخدمين لربط علاقات حميمية وربما إيجاد شريك الحياة. ففي إطار هذه الخاصية الجديدة التي تشابه إلى حد ما تقنيات مواقع المواعدة والتعارف، يمكن للمستخدم إضافة مستخدم آخر يعجب به بشكل سري إلى قائمة خاصة.

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وتقوم الخاصية على إضافة أشخاص معجب بهم بشكل سري إلى قائمة "الإعجاب السري-Secret Crush" مما يتيح للمستخدم متابعة منشورات الشخص المعجب به دون علم الآخر. وحفاظا على الخصوصية يقوم فيسبوك في إطار هذه الخاصية بإعلام الشخص الآخر بإضافته إلى قائمة المعجب السري دون الكشف عن هوية المستخدم الأول، وفي حال قام المستخدم الثاني بإضافة الشخص نفسه إلى لائحته هو الآخر، فإن فيسبوك آنذاك سيكشف اسمي الطرفين ويخبرهما أنهما "تطابقا" .وهو ما يمهد الطريق أمام التعارف ثم المواعدة فالإلتقاء.

إعادة التصميم لا يخلو من مخاطر قد تؤثر على مردود الشركة، حيث فقد موقع سناب شات 3 ملايين مستخدم بعد أطلاق تغييرات كبيرة في أواخر العام 2017.