قائد الجيش السريلانكي يؤكد احتواء خطر هجمات المتشددين

قال قائد الجيش السريلانكي ماهيش سيناناياكي إنه أمكن احتواء خطر شن مزيد من هجمات المتشددين الإسلاميين وإن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك أغلب الشبكة المرتبطة بتنفيذ تفجيرات يوم عيد القيامة.

وأضاف قائد الجيش في مقابلة مع رويترز يوم الجمعة أن المحققين توصلوا إلى أن مدبري التفجيرات لهم صلات بتنظيم الدولة الإسلامية لكنه أشار إلى أن السلطات ما زالت تحاول معرفة قوة تلك الصلات.

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وقال "هناك صلة دولية، ونحن نعمل على تلك المسارات، هناك بالتأكيد صلة بالدولة الإسلامية. لا يعني ذلك أنها كانت ضربة مباشرة من الدولة الإسلامية. لكننا نحاول معرفة قوة تلك الصلة لتخطيط عملياتنا" العسكرية.

وتوقع أن تعود الحياة في سريلانكا لطبيعتها خلال أيام ويريد أن يعود الجيش لثكناته قريبا.