الصين بعد فشل محادثات التجارة مع أمريكا: لا يمكن تقديم تنازلات في المبادئ

قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه لوسائل إعلام رسمية صينية في الولايات المتحدة أمس الجمعة (10 مايو أيار) إن بكين وواشنطن اتفقتا على إجراء المزيد من محادثات التجارة في بكين، وذلك بعد جولة مناقشات في واشنطن وصفها بأنها صريحة وبناءة.

وقال ليو إنه لا يعتقد أن اتفاق التجارة المحتمل قد "انهار" مضيفا أن حدوث انتكاسات صغيرة أمر لا مفر منه.

وذكر أن أمريكا والصين لديهما تفاهمات متبادلة كبيرة لكن لا تزال هناك ويتعين عليها أن ترد خلافات بشأن "قضايا مبدئية".

وأضاف ليو أن الصين لا يمكن أن تقدم تنازلات بشأن تلك المبادئ، لكنه متفائل بحذر بشأن مستقبل محادثات التجارة.

وقال إن الصين تعارض بقوة أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على تلك الزيادة.

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