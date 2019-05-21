"نايكي" وعشرات شركات الأحذية تدعو ترامب إلى استثناء منتجاتها من التعريفات الجمركية

دعت حوالي 173 شركة لإنتاج وتجارة الأحذية الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف التعريفة الجمركية المفروضة على الأحذية المستوردة من الصين. وفي خطاب من توقيع شركات "نايكي"، "أديداس"، "أندر آرمور"، "شو ويرهاوس"، "بوما"، "كونفرس" وغيرها حثت شركات صناعة الأحذية الرئيس الأميركي على التراجع وإزالة الأحذية من قائمة البضائع المستوردة من الصين والتي ستشملها التعريفات الجمركية.

وأكدت شركات صناعة الأحذية أنها تواجه فاتورة جمركية بقيمة 3 مليارات دولار كل عام، وأن أي زيادة في تكلفة استيراد الأحذية سيكون لها تأثير مباشر على الزبون الأميركي بالدرجة الأولى. الشركات أرسلت الخطاب أيضا إلى وزير الخزانة ستيف منوشين ووزير التجارة ويلبر روس والممثل التجاري روبرت لايتيزر ومدير المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو.

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وقامت الصين الأسبوع الماضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار إلى 25 في المائة اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم على قائمة سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وأوضحت رابطة تجارة الأحذية في الولايات المتحدة الأميركية أن الصناعة ستتكبد تكاليف إضافية تتجاوز سبعة مليارات دولار إضافية سنويا في حال تطبيق قرار الرئيس الأميركي على الأحذية.

وستشهد أسعار الأحذية ارتفاعا ملحوظا في حال إصرار الرئيس الأميركي على تطبيق التعريفة الجمركية على الأحذية، فمثلا سعر الحذاء الذي يصل إلى 100 دولار سيرتفع إلى حوالي 150 دولارا.