أسعار تذاكر "خيالية" لنهائي دوري أبطال أوروبا

أعرب جمهور ليفربول وتوتنهام هوتسبير عن الانزعاج من ارتفاع أسعار تكاليف السفر والإقامة لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين في مدريد.

ويقول مشجع توتنهام بوب هيدجيز بشأن إمكانية الحضور في ملعب مدريد: "أحب الذهاب ولكن الأسعار مرتفعة، إذ ان أسعار تذاكر الرحلات الجوية تتراوح بين 1000 و1300 جنيه استرليني، وهذا مبلغ لا أقدر عليه، كما أن التذاكر المخصصة لمشجعي توتنهام هي 16 ألف تذكرة لاغير، لذلك الأمر صعب".

ويقول المشجع الآخر لتوتنهام ديف وليامز في ذات السياق: "الشركات بهذه التذاكر تحتال على الجميع، إنها باهضة الثمن، مرتفعة جدا. إنها أسعار لا تناسب المشجيعن، أضحى الأمر يتعلق بجمع المال لا غير".

وصدر بيان مشترك عن اثنين من روابط مشجعي ليفربول وتوتنهام انتقد ارتفاع تكاليف حضور نهائي دوري الأبطال في الأول من يونيو حزيران في مدريد، وقال، إن فرحة الجمهور تبددت بسبب التكاليف الباهظة للسفر والإقامة والتذاكر.

وقد ارتفع متوسط سعر الليلة الفندقية في العاصمة الإسبانية إلى مستويات قياسية، ويقول مدرب ليفربول يورغن كلوب: "ربما يقومون في المدينة التي سيجرى فيها النهائي بتخفيض للسعر، فقد سمعت أن الغرفة التي تؤجرها عادة بمائة 100 جنية استرليني، أضحت الآن بنحو 2700 جنيه، وهذا جنون".

وصدر بيان مشترك عن اثنين من روابط مشجعي ليفربول وتوتنهام انتقد ارتفاع تكاليف حضور نهائي دوري الأبطال في الأول من يونيو حزيران في مدريد، وقال، إن فرحة الجمهور تبددت بسبب التكاليف الباهظة للسفر والإقامة والتذاكر.

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