شاهد: مصادرة 2000 قطعة ملابس رياضية مزورة قبل نهائي دوري الأبطال

ضبطت الشرطة الإسبانية أكثر من 2000 قطعة ملابس رياضية مزورة ومهربة إلى داخل البلاد للبيع خلال فعاليات المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الإنكليزيين.

وتضمنت القطع المضبوطة قمصان مزورة للفريقين وأندية أخرى بالإضافة إلى أوشحة واكسسوارات رياضية وتمت مصادرتها بعد أسابيع من التحقيقات والتتبع بواسطة عملاء الشرطة الوطنية الإسبانية بالتعاون مع شرطة بلدية مدريد.

وبدأ التحقيق بعد توصل الشرطة لمتجر بالقرب من ملعب سنتياغو برنابيو يبيع منتجات مزورة لأكشاك البيع بالشوارع واكتشفت الشرطة لاحقاً أنها بضاعة مهربة من مدينة غيماريش البرتغالية.

وأدت تحقيقات الشرطة الإسبانية إلى ضبط ومصادرة 16 ألف قطعة أخرى من نفس المصدر في البرتغال.

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