عاجل

عاجل

بوركينا فاسو

رهائن حررتهم قوات فرنسية في بوركينا فاسو يقدمون التعازي في جنديين قتلا خلال العملية

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
رهائن حررتهم قوات فرنسية في بوركينا فاسو يقدمون التعازي في جنديين قتلا خلال العملية
حجم النص Aa Aa

قدم الرهائن الذين حررتهم قوات خاصة فرنسية من قبضة متشددين في بوركينا فاسو تعازيهم اليوم السبت لعائلتي جنديين فرنسيين قتلا أثناء عملية الإنقاذ.

وفي مداهمة جريئة خلال ليل الخميس حررت القوات الخاصة الفرنسية فرنسيين اختطفا في دولة بنين المجاورة منذ أكثر من أسبوع وكذلك امرأة أمريكية وأخرى من كوريا الجنوبية كانتا محتجزتين معهما.

واستقبل روش كابوري رئيس بوركينا فاسو الفرنسيين والمواطنة الكورية الجنوبية في القصر الرئاسي في واجادوجو.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثة في مطار عسكري خارج باريس في وقت لاحق اليوم بينما ستعود الأمريكية إلى وطنها.

وقالت الحكومة الفرنسية إن الجنديين القتيلين من القوات الخاصة البحرية.

وقال مسؤولون فرنسيون أمس الجمعة إنه لم يتضح من المسؤول عن خطف المواطنين الفرنسيين في بنين لكنهم وصفوا من احتجزوهم في بوركينا فاسو بأنهم "إرهابيون" كانوا يعتزمون تسليمهم لجماعة متحالفة مع تنظيم القاعدة في دولة مالي المجاورة.

للمزيد على يورونيوز:

مقتل جنديين فرنسيين في عملية إنقاذ أربع رهائن في غرب أفريقيا