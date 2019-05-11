ترامب: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية "أشياء عادية جدا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتبر إطلاق كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة صواريخ باليستية قصيرة المدى "انتهاكا للثقة".

وفي مقابلة مع صحيفة بوليتيكو يوم الجمعة، هون ترامب من شأن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية واصفا إياها بأنها "أشياء عادية جدا".

وقال ترامب "إنها صواريخ قصيرة المدى ولا أعتبر ذلك انتهاكا للثقة على الإطلاق. وعند مرحلة ما ربما أعتبرها كذلك. لكن في الوقت الحالي لا".

كانت كوريا الشمالية قد أطلقت يوم الخميس صاروخين قصيري المدى، في ثاني تجربة من نوعها خلال أقل من أسبوع.

وقال ترامب إنه ربما يفقد الثقة في نهاية المطاف في علاقته الودية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والتي وصفها سابقا بأنها "قوية جدا".

وفي تصريحات له يوم الخميس، بدا أن ترامب يترك الباب مفتوحا أمام مزيد من المحادثات مع كوريا الشمالية.

وقال "العلاقات مستمرة... أعلم أنهم يريدون التفاوض، يتحدثون عن التفاوض. لكني لا أعتقد أنهم مستعدون للتفاوض".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن تجارب يوم الخميس شملت أكثر من صاروخ باليستي حلق لأكثر من 300 كيلومتر قبل أن يسقط في المحيط.

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