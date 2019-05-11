شاهد: حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تعبر قناة السويس

عبرت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن الخميس قناة السويس في مصر في طريقها إلى الخليج بعد أن أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أنه سيرسل الناقلة إلى منطقة الشرق الأوسط رداً على تهديدات إيران.

ونشرت البحرية الأمريكية لقطات من رحلة الناقلة الجمعة وتظهر في اللقطاتعشرات الطائرات والمقاتلات المرابطة على ظهر السفينة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الأحد الماضي إن نشر مجموعة الحاملة الهجومية يهدف لإثبات أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا تلين" على أي هجوم.

هذا وأظهرت الخميس صور أصدرها سلاح الجو الأمريكي قاذفات القنابل من طراز بي 52-إتش وهي تصل إلى قاعدة العديد الجوية في قطر. وقالت مصادر آخرى مطلعة إن طائرات وأسلحة جو أخرى ربما تكون قد هبطت في مكان مجهول الأربعاء.أرسل البيت الأبيض قاذفات بي 52 إلى الخليج.

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التعزيز العسكري الأمريكي في منطقة الخليج يأتي بعد ان هددت إيران بالقيام بتجارب جديدة لتخصيب اليورانيوم الذي تم إيقافه بموجب الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مع القوى العالمية. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قرابة العام سحب بلاده من الاتفاق بحجة أن طهران لم توقف تطوير صواريخها والعمل على زعزعة استقرار الشرق الأوسط .