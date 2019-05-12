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الولايات المتحدة الأمريكية

توجية اتهام لرجل في قضية قتل مخرج أمريكي شهير قبل أكثر من 30 عاما

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
توجية اتهام لرجل في قضية قتل مخرج أمريكي شهير قبل أكثر من 30 عاما
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قال الادعاء الأمريكي إن اتهاما وجه لرجل من ولاية نورث كارولاينا في قضية قتل المخرج الشهير ولاعب البريدج المتمكن باري كرين الذي عثر عليه مقتولا في منزله في لوس انجليس في عام 1985.

جاء اعتقال الرجل بعد أكثر من 30 عاما اكتنف فيها الغموض جريمة قتل كرين الذي تعرض للضرب والخنق. ويشتهر كرين بأعمال ناجحة في الستينات والسبعينات والثمانينات مثل مسلسات "مهمة مستحيلة" (ميشن إمبوسيبل) ومسلسلي (دالاس) و(هاواي فايف-أو).

وقالت إدارة شرطة لوس انجليس في بيان يوم الجمعة إنه تبين تورط المشتبه به، الذي يدعى إدوارد هيات ويبلغ من العمر 52 عاما، بعد إعادة إجراء اختبار لحمض نووي ضمن الأدلة العام الماضي.

وأضافت "في الثامن من مارس آذار 2019 سافر محققو (قسم السرقات وجرائم القتل) إلى نورث كارولاينا وقابلوا هيات الذي أقر في المقابلة بقتل باري كرين".

وسيواجه هيات حكما بالسجن المؤبد في حالة إدانته.

وعثرت خادمة على جثة كرين في مرأب منزله في الخامس من يوليو تموز 1985 ملفوفة بملاءات وهناك سلك هاتف يحيط بعنقه. وتوصل التشريح إلى أنه ضُرب حتى الموت بتمثال كبير من الخزف.

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