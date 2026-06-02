ولاية أيوا الأمريكية.. مسلح يقتل 6 من أقاربه ثم ينتحر على ضفة نهر

قالت الشرطة إن ستة أشخاص قُتلوا في ولاية أيوا الأمريكية بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار يُعتقد أنها نشأت عن نزاع عائلي.

اعلان اعلان

ووفقاً لقسم شرطة موسكاتين، فقد عُثر أيضاً على المشتبه به في إطلاق النار ميتاً بعد أن أطلق النار على نفسه.

وأوضحت الشرطة أن الضحايا يُعتقد أنهم من أفراد عائلة المشتبه به، الذي تم التعرف عليه باسم رايان ويليس ماكفارلاند، ويبلغ من العمر 52 عاماً ومن مدينة موسكاتين.

ووصف رئيس شرطة موسكاتين، أنتوني كيز، عملية إطلاق النار بأنها "عمل شرير".

ووقعت الحوادث يوم الاثنين في عدة مواقع داخل مدينة موسكاتين.

وتلقت الشرطة بلاغاً عن إطلاق نار قرابة منتصف النهار، وعند وصولها إلى أحد المنازل وجدت أربعة أشخاص مصابين بطلقات نارية، وقد أُعلن عن وفاتهم في مكان الحادث.

وكان ماكفارلاند قد غادر المنزل قبل وصول الشرطة، لكن السلطات عثرت عليه لاحقاً على مسار على ضفة النهر قرب جسر للمشاة، حيث كان مصاباً بطلق ناري ذاتي.

وقالت الشرطة إنه تلقى إسعافات أولية، لكنه أُعلن عن وفاته في الموقع.

وفي وقت لاحق، عثر المحققون على رجل آخر مقتولاً بطلق ناري في منزل منفصل، كما قادت عمليات البحث الشرطة إلى موقع تجاري حيث وُجدت جثة أخرى لضحـية رابعة.

وأشارت الخرائط إلى وجود ورشة معدنية في العنوان الذي أعلنته الشرطة.

وقالت الشرطة في بيانها إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن عمليات إطلاق النار ناتجة عن نزاع عائلي"، مضيفة أن جميع الضحايا يُعتقد أنهم من أقارب المشتبه به المتوفى.

ولم يعلن رئيس الشرطة أسماء الضحايا أو أعمارهم، مؤكداً أن التحقيق ما زال مستمراً.

كما أوضح أن للمشتبه به سجلاً جنائياً سابقاً، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتقع مدينة موسكاتين في جنوب شرق ولاية أيوا على نهر المسيسيبي، ويبلغ عدد سكانها نحو 23,500 نسمة بحسب بيانات حكومية أمريكية نُشرت العام الماضي.

من جهته، كتب رئيس البلدية براد بارك على فيسبوك: "قلوبنا مثقلة الليلة بعد هذه المأساة التي أودت بحياة أبرياء".