غوتيريش يلتقي رئيسة وزراء نيوزيلندا ويوجه رسالة إلى متضرري مذبحة المسجدين في رمضان

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تضامنه خلال شهر رمضان مع المتضررين من هجومي كرايستشيرش في 15 مارس آذار.

وقال غوتيريش بعيد وصوله إلى نيوزيلندا ولقائه مع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن "تحية لشجاعتهم وقوتهم وتحية أيضا للوحدة الاستثنائية ولرسالة التضامن التي أرسلها شعب وحكومة نيوزيلندا".

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام في أوكلاند وإلى جواره رئيسة وزراء نيوزيلندا قال غوتيريش إن العالم "ليس على المسار الصحيح" في سبيل الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من من عدم التصدي لتغير المناخ.

ونقلت محطة (تي.في.إن.زد) عن غوتيريش قوله "تغير المناخ يتسارع بدرجة أكبر من جهودنا... السنوات الأربع الماضية شهدت أعلى درجات حرارة مسجلة".

وتعهدت الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 بمحاولة الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

للمزيد على يورونيوز:

بين نيوزيلندا وسريلانكا.. شلالات دم وشيء من الأمل !

ارتفاع حصيلة اعتداء كرايستشيرش بعد تأكيد وفاة أحد المصابين