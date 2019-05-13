أطباء: أكثر من 10 جرحى أصيبوا بالرصاص في محيط اعتصام الخرطوم

قال أطباء محليون لرويترز إن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص في محيط الاعتصام بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم الاثنين وإن بعضهم في حالة خطيرة.

وسُمع دوي إطلاق نار قرب وسط العاصمة في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين بعد اشتباك قوات الأمن والقوات شبه النظامية مع المحتجين الذين أغلقوا الطرق.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود تنظيم الاعتصام ويشارك في مفاوضات القوى المعارضة مع المجلس العسكري السوداني من أجل التوصل لتشكيل حكومة انتقالية عن تعرض الاعتصام لاعتداء وصفه "بالسافر".

كذلك قال التجمع إن الاعتداء هو محاولة لاختراق ما انجزته المعارضة من اتفاق مع المجلس العسكري لتشكيل الحكومة الانتقالة وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الاثنين.

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