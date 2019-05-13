نتنياهو يحصل على مزيد من الوقت لتشكيل الحكومة الجديدة

وافق الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين على منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقتا أكبر بأسبوعين إضافيين لتشكيل حكومة جديدة، وبذلك سيستفيد نتنياهو من المدة الكاملة التي يقرها القانون والبالغة 42 يوما، من أجل تشكيل تحالف حكومي. وستنتهي المهلة الأخيرة في 29 مايو/أيار.

ويتولى نتنياهو السلطة في البلاد منذ عشر سنوات وقد فاز بفترة خامسة قياسية في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في التاسع من أبريل/نيسان والتي اعتُبرت على نطاق واسع استفتاء فعليا على زعامته، مع مواجهته احتمال توجيه اتهامات له في ثلاث قضايا فساد.

ويتفاوض نتنياهو على الشروط مع كل الأحزاب اليمينية والقومية والدينية التي كانت تشكل حكومته المنتهية ولايتها. ولم يفز أي حزب على الإطلاق في إسرائيل بأغلبية مطلقة في الكنيست المؤلف من 120 عضوا، مما يجعل الحكومات الائتلافية التقليد الذي غالبا ما تجري عليه المفاوضات السياسية.

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