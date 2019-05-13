شاهد: ركض وانزلاق وتعثّر خلال سباق الوحل في بريطانيا

ركض حوالي 300 متنافس، أمس الأحد، عبر نهر من الطين؛ انزلقوا وتدحرجوا وتمرغوا في الوحل السميك، خلال السباق السنوي (مالدون) في بريطانيا.

السباق الذي أقيم لأول مرة عام 1973 في مدينة مالدون الساحلية، على بعد حوالي 50 كم شمال شرق لندن، يجذب المنافسين من جميع أنحاء أوروبا.

ويخوض المتتنافسون السباق في وحل نهر (بلاكووتر) خلال الجزر المنخفض، ويرتدون ملابس تنكرية من أجل جمع المال للأعمال الخيرية.

وفي نسخة هذا العام، كان كريتسوفر لي أول رجل يصل الضفة الثانية، فيما كانت شانون روسيل أولى النساء.

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