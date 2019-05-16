بريطانيا أرسلت مقاتلات لاعتراض طائرات روسية في البلطيق مرتين

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن لندن أرسلت مقاتلات من طراز تايفون مرتين بمنطقة البلطيق خلال يومين لاعتراض طائرات روسية.

وانطلقت المقاتلات البريطانية يوم الأربعاء لاعتراض مقاتلتين من طراز سو-27 وطائرة من طراز إيل-22 ورافقت التشكيل باتجاه روسيا.

ويوم الثلاثاء، انطلقت مقاتلات تايفون بريطانية من قاعدة أماري في إستونيا استجابة لتحليق مقاتلتين روسيتين من طراز سو-27 وطائرة من طراز إيل-22 كانت تحلق فوق ساحل البلطيق متجهة إلى كالينينجراد.

وتولت بريطانيا مهمة الشرطة الجوية في منطقة البلطيق التابعة لحلف شمال الأطلسي من القوات الجوية الألمانية الشهر الماضي.

وقال وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة مارك لانكستر "نحن ملتزمون بالدفاع عن حدود حلف شمال الأطلسي وسندعم حلفاءنا في صد أي تهديدات".

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