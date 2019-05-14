السعودية: "الهجوم الإرهابي" على ناقلتي نفط سعوديتين یمثل تهديداً خطيراً لأمن حركة الملاحة البحرية

قال مجلس الوزراء السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، إن "الأعمال الإرهابية التخريبية" ضد محطات ضخ النفط لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما "أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي".

وعبر سلسلة تغريدات نشرها حساب الوكالة السعودية الحكومية الرسمية للأنباء (واس) على تويتر، قال مجلس الوزراء: "إن الهجوم الإرهابي الذي طال أيضا ناقلتي نفط سعوديتين، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي".

سلسلة تغريدات لوكالة واس للأنباء

"عمليات تخريبية"

وتعرضت، يوم الأحد، أربع سفن تجارية "لعمليات تخريبية" قرب المياه الإقليمية الإماراتية، دون وقوع خسائر بشرية. ووقع الحادث وقع قرب إمارة الفجيرة، وهي واحدة من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، وتطل على مضيق هرمز.

كما أكد مجلس الوزراء السعودي أن "المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية، وأمن الناقلات النفطية، تحسبا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي".

وزاد التوتر بالمنطقة حين أعلنت واشنطن عن إرسال حاملة طائرات وقوات أخرى إلى الشرق الأوسط، بسبب ما قالت إنها تهديدات إيرانية، بينما وصفت طهران الوجود العسكري الأمريكي بأنه يعتبر "هدفا" وليس تهديدا.

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من جهته، قال مسؤول أمريكي مطلع على أحدث تقييمات للولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن وكالات الأمن الوطني الأمريكية تعتقد الآن أن وكلاء متعاطفين مع إيران، أو يعملون لحسابها، ربما هاجموا أربع ناقلات قبالة الإمارات، وليست القوات الإيرانية نفسها.

وأضاف المسؤول أن من بين المهاجمين المحتملين جماعة الحوثي في اليمن، أو فصائل شيعية تدعمها إيران وتتخذ من العراق مقرا لها، لكنه أردف أن واشنطن لا تمتلك دليلا دامغا على مخربي السفن الأربع.