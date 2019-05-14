تتويج ملك المغرب محمد السادس بوسام الشرف "إليس آيلاند" الأمريكي

اختارت مؤسسة "إليس آيلاند" التابعة لجمعية المهاجرين الأمريكية ملك المغرب محمد السادس لتتويجه بوسام الشرف في دورتها السنوية لهذا العام.

وتوج ملك المغرب بالجائزة نظير سياسية الهجرة ذات الطابع الإنساني التي يتبناها البلد والقائمة على قيم التعددية الثقافية والانفتاح.

ويتم تقديم الجائزة في حفل كبير تقيمه المؤسسة في مدينة نيويورك الامريكية، وتنمح الجائزة لشخصيات أمريكية ودولية نظير الاسهامات التي قدمها هؤلاء في سبيل تعزيز القيم الإنسانية في العالم، ونشر قيم التنوع والتسامح والتعايش بين البشر رغم الاختلافات العرقية والدينية.

وتتخذ الجمعية التي تدافع عن المهاجرين بشكل خاص في اختيارها للفائزين جملة من المعايير تأتي في مقدمتها المجهودات التي يبذلها الأفراد سواء كانوا سياسيين أو فنانين وعلماء من أجل الدفاع عن قضايا الهجرة والجهود التي يبذلونها في سبيل مساعدة المهاجرين وحمايتهم.

وقد سبق وأن منحت الجمعية هذه الجائزة لرياضيين ورواد فضاء وأكاديميين ورؤساء أمريكيين على غرار ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، جيمي كارتر، رونالد ريغان، وجورج دابليو بوش، وبيل كلنتون ودونالد ترامب.

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وتستمد المؤسسة التي نشأت سنة 1986 رمزية اسمها "إليس آيلاند" من الجزيرة التي أقيم فوقها نصب تمثال الحرية الأمريكي في نيويورك.

وتتمثل المهمة الأساسية لجمعية المهاجرين الأمريكية في نشر الرسالة مفادها أن المهاجرين أمر حيوي للازدهار الأخلاقي والاقتصادي لأمم.

وتهدف الجمعية إلى ربط عشرات الملايين المقيمين في أمريكا وخارجها من الذين يرغبون جميعًا في القضاء على التحيز أو التمييز ضد المهاجرين.

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