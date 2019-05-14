شاهد: أنثى فيل غاضبة تهاجم قرويين بعد سقوط صغيرها في حفرة موحلة

ذكرت وسائل إعلام محلية سريلانكية أنه تم إنقاذ فيل صغير، عمره نحو ثمانية أشهر، بعد أربع ساعات من سقوطه في حفرة موحلة بمنطقة كاتوواوا بجنوب هامبانتونا أمس الاثنين (13 مايو أيار).

وتوضح لقطات مصورة بثتها محطة ديرانا تي.في التلفزيونية رجلين يفران بعد أن تخليا عن دراجتهما النارية حين هاجمتهما أم الفيل الصغير. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قرويين في المنطقة أبلغوا مسؤولي الحياة البرية في وقت سابق أن أنثى فيل كانت تهاجم الناس على الطريق عقب سقوط رضيعها في حفرة.

وأُرسل حفار للمنطقة لحفر ممر تمكن الفيل الصغير من الخروج من الحفرة عبره. وذكرت محطة ديرانا أن الفيل الصغير التأم شمله مع أمه في وقت لاحق واختفيا معا في الأدغال.

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