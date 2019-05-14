شاهد: مهرجان الدمى العملاقة في شوارع لشبونة

يعود مهرجان FIMFA-Lx الدولي للدمى والأشكال المتحركة في العاصمة البرتغالية لشبونة بدورته التاسعة عشرة في الفترة ما بين 9 إلى 26 مايو - أيار.

وخلال أيام المهرجان الثمانية عشر تصبح المدينة منصة دولية لمسرح العرائس والدمى المتحركة مع مشاركة 22 مؤسسة وفنان من تسع دول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة وإيران وموزمبيق.

المسارح ودور السينما بالإضافة إلى قصور المدينة ومتحفها الوطني سوف تقدم عروضا مختلفة لفناني الدمى المتحركة يتحدثون فيها عن الهوية وعلاقتها بالذاكرة والحرية خلال المهرجان الذي حمل عنوان "الهوية والحرية".

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