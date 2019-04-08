محكمة روسية تطلق سراح مخرج مسرحي مشهور بكفالة

قالت محكمة روسية اليوم الاثنين، إنها قضت بإطلاق سراح مخرج سينمائي ومسرحي شهير بكفالة بعد احتجازه قيد الإقامة الجبرية منذ 2017 للاشتباه في تبديده المال العام في قضية يقول منتقدون إن لها فيما يبدو دوافع سياسية.

وأثار اعتقال المخرج كيريل سيريبرينيكوف موجة غضب عارمة بين صفوة المثقفين الليبراليين في البلاد الذين قالوا إن المخرج يحاكم على أعماله التي تسخر مما يعتبره الدور الخبيث للكنيسة وللدولة في المجتمع الروسي.

ويتهم المحققون سيريبرينيكوف (49 عاما) المدير الفني بمسرح جوجول في موسكو بقيادة مجموعة إجرامية بددت 133 مليون روبل (2.04 مليون دولار) من المال العام وينفي المخرج هذه الاتهامات.

وقضت المحكمة في موسكو بالإفراج عن سيريبرينيكوف واثنين آخرين من المشتبه فيهم بالقضية بشرط عدم مغادرتهم المدينة، وما زال الثلاثة يواجهون المحاكمة.

وحصل سيريبرينيكوف الشهر الماضي على جائزة أفضل مخرج ضمن جوائز نيكا الروسية المرموقة عن فيلمه (ليتو) الذي يحكي عن فيكتور تسوي مؤلف موسيقي الروك السوفيتي الراحل.

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ورفض ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم التعليق على إطلاق سراح سيريبرينيكوف.