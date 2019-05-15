ممثلا أيسلندا في يوروفيجن مفتونان بتيريزا ماي ويتحديان نتنياهو في "مصارعة السراويل"

أعرب الثنائي الأيسلندي المُكوِن لفريق "حاتاري" الغنائي المشارك في مسابقة يوروفيجن لهذا العام عن افتتانهما برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وقبيل مشاركة فريقه في تصفيات المسابقة المقامة حالياً في مدينة تل أبيب، وجه كليمنس نيكولاسون هانيغان نداء إلى ماي.

وقال: "تيريزا ماي، إذا كنت تستمعين، أنت فاتنتي لعام 2019. سأكون ممتناً إذا اتصلت بي".

كذلك تحدى ثنائي الفريق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمباراة في المصارعة التقليدية الأيسلندية المعروفة باسم "مصارعة السراويل".

ويشارك الثنائي في قبل نهائي مسابقة يوروفيجن بأغنية "الكراهية ستسود".

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