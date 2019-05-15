تعرف على أول مدينة أمريكية تحظر استخدام تقنية التعرف على الوجوه

ستكون مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أول مدينة أميركية تمنع استخدام تقنية التعرف على الوجه.

وذلك بعدما صوت المشرعون (ثمانية من أصل أحد عشر) على القرار، وسيتم إقرار الإجراء رسميا في المدينة بعد إعادة اجراء تصويت ثان في الأسبوع القادم.

وبموجب القرار سيتم منع اعتماد شراء أي أجهزة أو تقنيات تستعين بتكنولوجيا التعرف على الوجوه من قبل مديري المدينة، كما سيتم منع استخدامها من قبل شركات النقل على مستوى سان فرانسيسكو.

وسيستثنى تطبيق القرار على الإجراءات الأمنية المعمول بها على مستوى مطار وميناء المدينة.

وقد تباينت أراء المشرفين على المدينة بخصوص القرار، ويرى معارضو منع استخدام هذه التكنولوجيا أنه سيعرض سلامة الناس للخطر ويعيق الجهود الرامية لمكافحة الجريمة.

فيما يرى مؤيدو القرار في التكنولوجيا الحالية غير موثوق فيها، وتمثل انتهاكا غير ضروري لحرية الأشخاص.

وقال مات كاجلي ممثل عن اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في شمال كاليفورنيا "بهذا التصويت، أعلنت سان فرانسيسكو أن تقنية مراقبة الوجه لا تتوافق مع الديمقراطية السليمة وأن السكان يستحقون صوتاً في القرارات المتعلقة بمراقبة التكنولوجيا الفائقة".

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فيما قال جويل إنغارديو، نائب رئيس مؤسسة "أوقفوا الجريمة" "Stop Crime SF "بدلاً من الحظر الصريح، نعتقد أن الوقف الاختياري سيكون أكثر ملاءمة".

مضيفا "نحن نوافق على وجود مشاكل في تقنية في أجهزة التعرف على الوجه ويجب ألا تستخدم اليوم، لكن التكنولوجيا ستتحسن وقد تكون أداة مفيدة للسلامة العامة عند استخدامها بمسؤولية، يجب أن نبقي الباب مفتوحاً لهذا الاحتمال".

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