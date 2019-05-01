شاهد: طيور النورس تعشق كاميرات المراقبة في شوارع لندن

يبدو أن طيور النورس اللندنية أصبحت نجوماً لعدسات كاميرات المراقبة المثبتة بطريق برونزويك في العاصمة البريطانية.

ونشرت الهيئة الحكومية للنقل في لندن فيديو لطائر نورس وهو يقف أمام الكاميرا المثبتة أعلى نفق بلاكوول.

وشبّه حساب نقل لندن على تويتر الطائر بالمراسل الذي يقدم تقريراً صحفياً بثبات أمام الكاميرا.

اختراق طيور النورس لعدسات كاميرات المراقبة استمر، فنشر حساب نقل العاصمة صورتين أخريين بل ومنحهم أسماءً مثل غراييم وستيف وهو ما أدى إلى قيام أحد المستخدمين بإنشاء حساب خاص لهما.

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