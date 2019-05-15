الأمم المتحدة تطالب تونس بالإفراج فورا عن منصف قرطاس

طالبت الأمم المتحدة تونس يوم الأربعاء بالإفراج عن منصف قرطاس المسؤول بالمنظمة الدولية والذي جرى احتجازه منذ أكثر من ستة أسابيع في إطار تحقيق تجريه وحدة مكافحة الإرهاب التونسية.

وقرطاس عضو بلجنة خبراء تراقب العقوبات بما في ذلك حظر السلاح على ليبيا وترفع تقاريرها إلى مجلس الأمن الدولي. واحتجز في أواخر مارس/ آذار في أحد مطارات تونس.

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وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن احتجاز قرطاس ومقاضاته يمثل "انتهاكا للامتيازات والحصانات الممنوحة للسيد قرطاس بموجب الأمم المتحدة".

وقال للصحفيين يوم الأربعاء إن الأمم المتحدة طلبت رسميا من تونس بأن "تفرج عنه فورا وتسقط الاتهامات الموجهة ضده".

وقال متحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية في 30 مارس / آذار إن المسؤول المحتجز جاء إلى تونس بصفته الشخصية حيث‭‭‭ ‬‬‬استخدم جواز سفر تونسيا مما يعني عدم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية وإمكانية اعتقاله.