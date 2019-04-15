جنوب أفريقيا تضبط شحنة كبيرة من قرون وحيد القرن كانت متجهة إلى خارج البلاد

ضبطت الشرطة في جمهورية جنوب أفريقيا 167 من قرون وحيد القرن يعتقد أنها كانت متجهة إلى جنوب شرق آسيا، وهي من أكبر الكميات التي تم ضبطها في البلاد.

وقالت الشرطة الأحد إنها اعتقلت شخصين تشتبه بهما، عمرهما 57 و61 عاماً، عند ضبط القرون. جاء ذلك بعد ورود بلاغ للشرطة عن عربتهما.

وقال هانغواني مولودزي المتحدث باسم الشرطة في رسالة نصية يوم الاثنين "لم تحدد القيمة بعد، هذه واحدة من أكبر الكميات المضبوطة في البلاد".

وأضاف أن الشرطة ما زالت تحقق في القضية.

يعيش نحو 80 % من حيوانات وحيد القرن بالعالم في جنوب أفريقيا. وتفيد تقديرات جماعة (أنقذوا وحيد القرن) المعنية بالحفاظ على هذه الحيوانات بأن أكثر من ألف وحيد قرن قتلوا سنويا في البلاد بين عامي 2013 و2017.

وهناك نوعان من وحيد القرن لم يتبق منهما إلا أقل من 80 حيواناً في البرية.

والصيد غير المشروع لوحيد القرن مدفوع بالطلب على قرونه في دول مثل الصين وفيتنام حيث يستخدم في الطب التقليدي كما يُنظر إليه على نحو متزايد كرمز للنجاح والثراء.

ومن المقرر أن يمثُل المشتبه بهما يوم الاثنين أمام محكمة قرب بريتوريا.

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