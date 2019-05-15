شاهد: دمية "هلو كيتي" في اليابان تحتفي بعيد ميلادها 45

احتفل اليابانيون بالذكرى 45 لميلاد علامة "هلو كيتي" التي تحظى بشعبية كبيرة، وذلك في معرض في العاصمة طوكيو، حيث جذب الحدث المعجبين والمولعين بالشخصية الكرتونية للقط الشهير من جميع انحاء العالم.

هذه الشخصية الخيالية "كيتي وايت" ابتكرها المصمم يوكو شيميزو سنة 1974، لتصبح شيئا فشيئا إحدى أشهر الابتكارات اليابانية. وقد ازدانت إحدى اركان المعرض بأكثر من 100 تصميم لشخصية هلو كيتي الدمية.

وقد خاض الزائرون تجربة تفاعلية باللعب مع شخصية كيتي التي ظهرت في فضاء رقمي، وهي تقلد حركات المشاركين في اللعبة. وضم المعرض كذلك حوالي ألف قطعة لهلو كيتي منها الدمى وألبومات الصور. وفي جناح الذكريات عرضت 600 بضاعة مختلفة لهلو كيتي، منها كؤوس ومناديل وملابس وساعات.

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