شاهد: ويل سميث ينصب فخاً لنيمار في باريس

قام الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث بالمشاركة في تدبير لقاء مفاجئ مع نجم نادي باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي لكرة القدم البرازيلي نيمار في العاصمة الفرنسية.

وأُخبر نيمار بأنه سيلتقي بأحد أشهر الطهاة في غرفته الفندقية قبل أن يفاجأ بدخول سميث عليه. وقال النجم هوليوود إنه ونيمار يسعيان للقاء منذ حوالي 10 سنوات ولكن دون جدوى.

وتحدث الثنائي عن إعجابهما ببعضهما البعض وتبادلا الهدايا حيث أعطى نيمار قميص ناديه بعد توقيعه إلى سيمث قبل أن يلتقطا بعض الصور التي جمعتهما وبرج إيفل خلفهما.

ويقوم سميث حالياً بجولة أوروبية ترويجاً لفيلمه الجديد "علاء الدين".

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