شاهد: رونالدينيو يخلد بصمة قدميه في قاعة مشاهير الساحرة المستديرة في ماراكانا

وقال رونالدينيو (38 عاما) "أعتبر هذا واحد من أكبر الجوائز التي حصلت عليها خلال مسيرتي الكروية. وأكد رونالدينيو أن الأمر كان موضع ترحيب من الكثير من السائحين الذين زاروا الملعب الذي بني لاستضافة مباراة نهائي كأس العالم عام 1950.

وكان نجم منتخب السامبا السابق قد تلقى دعوة لترك بصمات قدميه في ماراكانا في 2011 لكنه كان يؤجل في كل مرة بسبب جدول أعماله المزدحم.

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وفاز مهاجم برشلونة السابق بكأس العالم 2002 مع البرازيل إلى جانب رونالدو وريفالدو عقب تسجيله لهدف من ركلة حرة تاريخية من مكان بعيد ضد إنكلترا.

رونالدينيو الذي سبق له الحصول على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في أوروبا في 2005 قرر تعليق الحذاء في شهر يناير/كانون الثاني 2018، سبع سنوات بعد عودته إلى البرازيل.

واكتشف الجوهرة البرازيلية في مدينة بورتو اليغري بجنوب البرازيل حيث ولد، في حين كانت له تجربة احترافية مع كل من باريس سان جيرمان، وميلانو، كما تقمص ألوان فرق فلامنغو واتليتيكو مينيرو وفليومينينسي في البرازيل، بالإضافة إلى نادي كويريتارو المكسيكي.