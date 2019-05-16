شاهد: تمثال لأرنب يحطم رقما قياسيا ويباع بأزيد من 90 مليون دولار

حطم تمثال معدني على شاكلة أرنب دون ملامح ويمسك جزرة في يده رقما قياسيا بعدما تم بيعه في مزاد علني بسعر خيالي.

وقالت دار مزادات كريستيز إن تمثال (الأرنب) للفنان الأمريكي جيف كونز بيع في مزاد مقابل 91.1 مليون دولار في نيويورك، مسجلا رقما قياسيا لعمل فنان لا يزال على قيد الحياة.

ويرجع تاريخ صنع التمثال لعام 1986 وهو من الصلب المصقول الذي لا يصدأ ويبلغ طوله 104 سنتيمترات ويعد من أشهر الأعمال الفنية في القرن العشرين، وقد بيع بسعر يزيد 20 مليون دولار عن الثمن المقدر قبل المزاد.

وقالت كريستيز، الأربعاء، إن هذا أعلى سعر يجلبه عمل من صنع فنان على قيد الحياة، متخطيا الرقم القياسي الذي بيعت به لوحة الرسام البريطاني ديفيد هوكني (بورتريه فنان: مسبح مع شخصيتين) في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وهو 90.3 مليون دولار.

ولم يكشف عن هوية مشتري تمثال (الأرنب).

والتمثال اللامع الذي يجسد أرنبا ضخما بلا ملامح وجه ويمسك بجزرة هو الثاني ضمن مجموعة من ثلاثة أعمال صنعها كونز عام 1986.

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