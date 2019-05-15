عروض ليزر في باريس احتفالا بـ 130 عاما على برج إيفل

تحتفي فرنسا اليوم بالعيد 130 لبرج إيفل، وسط تحضيرات لاحتفالات بهذه المناسبة.

ومن المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء ولغاية يوم الجمعة عروض بالليزر لمدة 12 دقيقة تعرض على واجهة البرج، وستكون مرئية من الأحياء المجاورة.

ويخضع البرج، الملقب بـ "السيدة الحديدية"، لأعمال صيانة وتجديد قبل الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس عام 2024.

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مدير عام برج إيفل باتريك برانكو رويفو قال:"سيعاد طلاء للمرة العشرين منذ تشييده، كما سيتم استبدال المصعد".

ويزور البرج البالغ ارتفاعه 300 مترا، حوالي ستة ملايين شخص سنويا، هذا غير الحشود التي تأتي لمشاهدته والتقاط الصور أمامه.

يذكر أن البرج بني عام 1889 لمعرض عالمي، وكان الأعلى في العالم في تلك الحقبة، كما أنه من أحد أشهر المعالم في أوروبا حتى الوقت الحالي.