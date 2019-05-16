عاجل

عاجل

ألمانيا

وزير الخارجية الأمريكية يزور ألمانيا نهاية الشهر الجاري

 محادثة
بقلم:  Hassan Refaei 
وزير الخارجية الأمريكية يزور ألمانيا نهاية الشهر الجاري
حجم النص Aa Aa

قالت صحيفة تاجشبيجل الألمانية يوم الخميس إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور برلين يوم 31 مايو أيار بعد أن ألغى رحلة للعاصمة الألمانية في وقت سابق من الشهر.

ولم يتسن الاتصال بالسفارة الأمريكية في برلين أو وزارة الخارجية الألمانية للحصول على تعقيب.

وكانت الإدارة الأمريكية قالت إن "مسائل أمنية دولية" وراء إلغاء زيارة بومبيو لبرلين.

وكان من المقرر أن يزور بومبيو ألمانيا في أوائل شهر أيار/مايو الجاري، ضمن جولةٍ أوروبية له تستغرق عدة أيام، واللافت في الأمر أن الوزير الأمريكي اعتذر عن الزيارة في اليوم ذاته الذي كان المقرر لها.

وكانت العلاقة بين واشنطن وبرلين توتّرت في العام 2014 جرّاء التسريبات التي كشفت عن تنصّت وكالة الأمن القومي الأمريكية على هاتف المستشارة أنكيلا ميركل والقبض على ضابطي استخبارات ألمانية كمشتبه بها في التجسس على المخابرات المركزية، وتصاعد هذا التوتر بين البلدين مع تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه عام 2017، حين شنّ حملة بحق ألمانيا لأن إنفاقها العسكري قليل جداً، حسب رأيه.

للمزيد في "يورونيوز":

المصادر الإضافية • رويترز