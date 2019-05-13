واشنطن: بومبيو يطلع حلف الأطلسي على تفاصيل عن التهديدات الإيرانية

قال مسؤول بالخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن وزير الخارجية مايك بومبيو أطلع مسؤولي حلف شمال الأطلسي على معلومات تتعلق بالتهديدات الإيرانية خلال اجتماع عقد في بروكسل عقب إلغائه توقفا في موسكو.

وقال برايان هوك الممثل الخاص بشأن إيران "إيران تمثل تهديدا متصاعدا، وبدا أن هذه زيارة في توقيت مناسب وهو في طريقه لسوتشي.

"الوزير كان يريد إطلاعهم على بعض التفاصيل وراء ما نقوله في العلن. نعتقد أنه يجب على إيران أن تجرب المحادثات بدلا من التهديدات. كان اختيارهم سيئا بالتركيز على التهديدات".

وصل إلى بروكسل اليوم الاثنين (13 مايو أيار) حيث يجري محادثات مع مسؤولين أوروبيين

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء الإيرانية أمس الأحد عن قائد في الحرس الثوري الإيراني قوله إن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج كان يمثل تهديدا خطيرا ولكنه الآن يمثل هدفا.

وتشمل القوات التي أرسلها الجيش الأمريكي إلى الشرق الأوسط حاملة طائرات وطائرات وقاذفات قنابل بي 52، في خطوة قال مسؤولون أمريكيون إنها تهدف إلى مواجهة "الدلائل الواضحة" على تهديدات إيران للقوات الأمريكية في المنطقة.

وكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية على إيران، واتخذ خطوات لوقف جميع صادراتها النفطية بهدف حملها على الحد من برامجها النووية والصاروخية فضلا عن إنهاء الدعم لجماعات متحالفة معها في سوريا والعراق ولبنان واليمن.

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