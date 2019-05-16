الرياح تتسبب في تأجيل إطلاق صاروخ يحمل أقمارا صناعية لتشغيل الإنترنت

أجلت "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك إقلاع الصاروخ "فالكون "، الذي كان مقررا ليل الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة، حاملا أول مجموعة من الأقمار الصناعية لتشغيل خدمة "ستارلينك" الجديدة للإنترنت. وعزت الشركة القرار إلى الرياح الشديدة فوق موقع الإطلاق في فلوريدا. وقالت "سبيس إكس" إنها حددت موعدا جديدا لمهمة الإطلاق عند الساعة العاشرة والنصف مساء بالتوقيت المحلي هذا الخميس من قاعدة كيب كنافيرال.

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وحسب المعلومات التي سبق وأن تداولتها وسائل الإعلام سيحمل الصاروخ "فالكون" 60 قمرا صناعيا. ويهدف مشروع "ستارلينك" إلى إطلاق 12 ألف قمر صناعي إلى مدار منخفض حول الأرض لتوفير انترنت عالي السرعة بأقل تكلفة لأي مكان على مستوى العالم حيث وُصف المشروع بعملية إعادة بناء الإنترنت في الفضاء، وهو ما سيسمح ربما بتوفير الإنترنت بتدفق عال وسريع للمحرومين من الخدمة الأساسية لإنترنت النطاق العريض في العالم.