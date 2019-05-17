مسابقة "يوروفيجن".. مادونا تغني في الدور النهائي

منافسات الدور نصف النهائي لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، في نسختها الـ64، والتي شاركت فيها 18 دولة في إسرائيل، يوم أمس الخميس، أسفرت عن تأهل عشر دول للدور النهائي.

والدول التي حجزت مقعداً لها أمس في نهائيات المسابقة المقررة السبت القادم هي: هولندا، السويد، روسيا، سويسرا، مقدونيا الشمالية، ألبانيا، أذربيجان، الدنمارك، النرويج ومالطا، فيما فشلت في اجتياز تصفيات نصف النهائي كلٌ من: أرمينيا، أيرلندا، مولدوفا، لاتفيا، ليتوانيا، كرواتيا، رومانيا، النمسا.

وكان تأهل إلى الدور النهائي يوم الثلاثاء الماضي كلٌ من: اليونان، روسيا البيضاء، صربيا، قبرص، إستونيا، جمهورية التشيك، أستراليا، أيسلندا، سان مارينو وسلوفينيا، فيما أخفقت كلٌ من: بولندا وبلجيكا، الجبل الأسود، فنلندا، المجر، جورجيا والبرتغال.

كما يشارك في النهائي فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، إضافة لإسرائيل على اعتبار أن الأخيرة هي الدولة المضيفة والباقين هم "الخمسة الكبار".

ويجدر بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 64 من "يوروفيجن" والتي يشارك فيها 40 دولة، بدأت الثلاثاء الماضي، في مدينة تل أبيب إثر فوز المغنية الإسرائيلية، نيتا بارزيلاي، بالجائزة العام الماضي.

وتحيي مغنية البوب الأميركية، مادونا إلى فنانين آخرين نهائي المسابقة الغنائية التي تعرّضت لحملات مقاطعة، خاصة على إثر تصاعد العنف في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكانت حركة "بي دي أس" المناهضة لإسرائيل والقائمة على ثلاث ركائز (هي المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) دعت إلى مقاطعة هذه الفعالية الغنائية وذلك في إطار الحملة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتعد مسابقة "يوروفيجن" الغنائية التي ينظمها اتحاد البث الأوروبي، أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين حول العالم، ففي العام الماضي اجتذبت 189 مليون مشاهد.

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