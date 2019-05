تعرف على أبرز المغنيين المشاركين في مسابقة يوروفيجن 2019

تستعد مدينة تل أبيب لإقامة مسابقة الأغنية الأوروبية السادسة والأربعين - يوروفيجن 2019 يوم السبت القادم 18 مايو - أيار، وسيشهد يوما الثلاثاء 14 والخميس 16 من الشهر نفسه الدور نصف النهائي.

وتملك هولندا، التي فازت بالمسابقة آخر مرة عام 1975، فرصة كبيرة في الفوز عبر دنكن لورانس ليحصد الفوز الخامس لبلاده من بين 41 بلداً يشارك في المنافسة، من خلال أغنيته "أركاد".

ويشهد هذا العام غياب بلغاريا أو أوكرانيا، فالأولى منعتها أسباب مالية من المشاركة بينما إنسحبت إوكرانيا من المشاركة اعتراضاً على مشاركة غريمتها السياسية روسيا.

و تشهد مسابقة العام الحالي الكثير من الجدل حول موقعها، حيث دعا كثير من الفنانين إلى مقاطعة الفعالية بسبب ممارسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

ويفوز بالمسابقة من يحصل على أعلى نسبة تصويت وحظيت معظم مشاركات الدول الأوربية بنسبة نجاح كانت 1% أو حتى أقل ،نقدم هنا فرص فوز البلاد التي تعدت نسبة نجاحها ذلك، مع التنويه إلى أن هذه الاحتمالات تتعرض للتغيير الدائم:

جون لوندفيك - Janne Danielsson/SVT

السويد: لدى جون لوندفيك وأغنيته "To Late For Love - تأخر الوقت على الحب" بنسبة فوز هي 15%.

بلال حساني Fifou

فرنسا: لدى بلال حساني فرصة وصلت ل 11% بالفوز عن أغنية "Roi - الملك".

سيرغيه لازاريف Daniil Velichko

روسيا: بأغنيته "Scream - اصرخ" يملك سيرغي لازاريف نسبة وصلت ل 9% بالفوز.

تشينغيز Alexandr Porubaymykh

أذربيجان: وصلت نسبة فوزها إلى 8% بفضل أغنية "Truth - الحقيقة" التي يؤديها تشينغيز.

كيت ميلر HeidkeJo Duck

النمسا: كيت ميلر هايدك بأغنيتها "Zero Gravity - انعدام الجاذبية"، لديها فرصة 4% بالربح.

لوقا هاني Lukas Maeder/SRF

سويسرا: لوقا هاني لديه احتمالا بالفوز لم يتعدى 4% أيضا عن أغنيته "She Got Me - لقد انتصرت علي".

هاتاري Lilja Jóns

آيسلندا: فرصتها بالفوز بلغت 4% عن أغنية "Hatrið mun sigra - الكره سوف يعم" يؤديها فريق هاتاري.

تامتا Kynthia Kindeli

قبرص: لدى تامتا نسبة بلغت 3% للفوز من خلال أغنيتها "Replay - إعادة تشغيل".

كاتيرينا دوسكا Efi Gousi

اليونان: كاتيرينا دوسكا - الملقبة باسم "إيمي واينهاوس اليونانية" وتملك فرصة 2% فقط بالفوز بأغنيتها "Better Love - حب أفضل".

